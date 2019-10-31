Готов с тобой только за деньги: Киркоров ошарашил отказом Рудковскую

На телеканале "СУПЕР" стартует 12-серийное реалити-шоу "ЯнаСупер". Жизнь самого известного продюсера страны, ее родных и друзей будет показана без глянца и ретуши. Но вот появится ли в проекте большой друг Яны Рудковской Филипп Киркоров – большой вопрос...



О том, что между Рудковской и Киркоровым пробежала кошка, заговорили еще в августе не конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, когда Яна и Филипп избегали друг друга. Они не фотографировались вместе на пресс-воле, и, кажется, даже не здоровались. Мотивы такого поведения поп-короля частично станут понятны уже в первом выпуске шоу "ЯнаСупер".

В одном из эпизодов Рудковская по телефону просит Киркорова сняться для новой передачи. Но получает в ответ странное сообщение: "Я не буду сниматься ни для каких каналов! У меня на это нет времени. У меня на голове дети, новые номера, репетиции!". На вопрос о том, сможет ли он хотя бы на "Новой волне" уделить ей внимание, продюсер получает еще более странный ответ: "На "Волне" – никак, а вообще – только за деньги!".

Ошарашенная таким поведением друга и его отказом Рудковская недоумевает: "Филипп, ты мне всегда говорил, если будет твоя история, я тебя всегда поддержу!".

"Когда Филипп мне отказал, я поняла, что тут есть какой-то подвох, – говорит Яна. – Я с ним очень близко дружу и понимаю, и знаю, что что-то произошло, потому что знаю, что просто так это не могло случиться".

Оказалось, что Киркоров обозвал Рудковскую "С*****й" Такого поворота никто не ожидал, конечно. О том, удастся ли им помириться, можно будет узнать уже во второй серии реалити-шоу, которое стартует 9 ноября. Продюсером проекта выступила Ксения Собчак, а значит, будет горячо!