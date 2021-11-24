Операция и косметологи: что стало с Малаховым на фоне слухов о раке

Состояние популярного телеведущего особенно беспокоит народ с тех пор, как 49-летнего мужчину уличили в использовании накладной шевелюры, а затем заметили его опухший вид. Поклонники стали говорить о пошатнувшемся здоровье Андрея Малахова, и даже зазвучали предположения об облысении вследствие опасного ракового заболевания. При этом сам любимец публики продолжает игнорировать все слухи и регулярно появляется на телеэкране.
Впрочем, молчание телеведущего еще больше настораживает публику и заставляет искать ответы в альтернативных источниках. Теперь корреспонденты BLITZ+ обратились за комментарием пластического хирурга относительно внешнего вида Малахова. Максимильян Абозин оценил внешность телеведущего и высказал свои предположения о том, что с ним произошло.
Специалист считает, что шоумен мог перенести пластическую операцию на веках. Также, по его мнению, Малахов – частый гость у косметологов. Судя по всему, он прибегает к таким процедурам, как лазерные шлифовки, ботулотоксин, возможно, в некоторых зонах использует филлеры. Также прозвучало предположение о том, что шоумен просто похудел.
Поклонникам Андрея Малахова остается гадать, какая из версий наиболее верна, и надеяться, что у шоумена все-таки нет никаких серьезных проблем со здоровьем.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что неузнаваемый Андрей Малахов вызвал оторопь.