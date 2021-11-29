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Шоу-бизнес
Отказавшийся жениться на умной старушке Градский перед смертью раскрыл детали романа с проституткой

Отказавшийся жениться на умной старушке Градский перед смертью раскрыл детали романа с проституткой

В ночь на 28 ноября ушел из жизни Александр Градский. Близкие, друзья и многочисленные поклонники не могут поверить в произошедшее.
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Известно, что состояние знаменитости ухудшилось после заражения коронавирусной инфекцией. В сентябре злосчастный вирус не обошел стороной и 72-летнего музыканта. С тех пор он почти перестал вставать с постели, жаловался на неприятные ощущения в конечностях. Осенью ему пришлось обращаться к медицинским работникам несколько раз. Ложиться в больницу артист отказывался.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

26 ноября Александру Градскому стало хуже. Он не смог самостоятельно дойти до ванной комнаты и попросил о помощи. Мэтр внезапно потерял сознание. Около часа его пытались поставить на ноги. В больнице врачи диагностировали знаменитости подозрение на инсульт. К несчастью, несмотря на все процедуры, медицинские работники не смогли помочь кумиру.

Оказалось, что многим журналистам посчастливилось встретиться с Александром Борисовичем незадолго до трагедии. Коллеги поделились воспоминаниями. Тогда артист все еще был бодр и весел. Он рассказывал о том, что "коллекционировал" представительниц прекрасного пола, но всегда относился к ним с большим уважением. По словам Градского, он помнил каждую женщину, не забывал и о "ночных бабочках".

На вопрос о романах с проститутками Александр Градский сообщил, что никогда "не платил за ласки", но имел отношения с представительницами древнейшей профессии. Кумир искренне любил дам и был убежден, что в их внешности всегда можно найти отражение внутреннего мира. Жениться на "умной старушке" он отказался, заявив, что и сам является "интеллектуальным дедушкой".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 08:47 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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