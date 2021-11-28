Названы дата и место прощания с Градским

В Москве скончался 72-летний российский певец и композитор Александр Градский. Создатель одной из первых рок-групп в СССР, автор легендарных песен и наставник шоу "Голос".
В сентябре Градский переболел коронавирусом, а в октябре у него обострились хронические заболевания. Певец часто испытывал головокружения и недомогание. Он постоянно вызывал медиков на дом. В последние несколько дней врачи стали постоянными гостями у артиста. Однако ложиться в больницу Градский не хотел.
В результате Градскому стало критически плохо дома, его госпитализировали накануне с инсультом.
На съемках последнего выпуска шоу "Голос" Александр Градский сидел весь бледный, а на полу рядом стоял вентилятор. Его транспортировали на носилках! Но он до последнего работал. Первый канал уже сообщил, что будет показывать весь отснятый сезон шоу "Голос", в котором зрители смогут увидеть Градского и запомнить, каким он был незадолго до смерти.
В театре "Градский холл" предварительно сообщили, что прощание с народным артистом России Александром Градским состоится 1 декабря в помещении этого культурного учреждения. Время прощания озвучат чуть позже.