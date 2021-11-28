Что сказал Градский на смертном одре

72-летний певец и композитор Александр Градский умер в больнице после инсульта.

Александра Градского госпитализировали накануне с признаками инсульта. Как выяснилось, он страдал от низкого давления и головокружений уже очень давно, но ложиться в больницу не собирался. Хотя врачей вызывал на дом регулярно.

Родственники Александра Градского рассказали, что стало его последней волей. Перед смертью, когда он уже все осознавал, он попросил похоронить его рядом с родителями на Кузьминском кладбище.

Мать Александра Градского умерла рано, когда ему было всего 14 лет. Около десяти лет назад ушел из жизни его отец в возрасте 87 лет.

"Это была его воля — быть захороненным рядом с родителями", — поведал один из близких Градского.

Александр Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. Он является лауреатом Государственной премии РФ и удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Будущий композитор родился в семье актрисы и механика. Мать Тамара Павловна отучилась в ГИТИСе. Сначала она трудилась актрисой, потом стала заниматься литературной работой. Отец Борис Абрамович отучился в Московском автомеханическом институте и трудился инженером-механиком.

Ранее в театре "Градский холл" сообщили время и место прощания с композитором. Проститься с народным артистом России Александром Градским можно будет в среду 1 декабря в помещении театра. О времени в учреждении обещали сообщить позже.