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Шоу-бизнес
"За кадром дежурили врачи": звезда "Голоса" о предсмертной съемке больного Градского

"За кадром дежурили врачи": звезда "Голоса" о предсмертной съемке больного Градского

Александра Шпагина называют "пермским Высоцким". Он стал одним из самых ярких героев юбилейного сезона вокального проекта "Голос" и дошел до этапа "Поединки", где ему в партнеры достался Алий Тлюняев. Тогда Шпагин, как и все мы, и подумать не мог, что видит Александра Градского в последний раз...

Продолжение: "Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
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28 ноября Александр Шпагин называет "черным воскресеньем". "Я рано утром узнал о смерти человека, к которому всегда питал огромное уважение как к мастеру и артисту, – вздыхает участник "Голоса". – Для меня это большое личное горе! Правда, все о ним пишут как о композиторе и исполнителе, хоть он же был еще и поэтом – помню его баллады на смерть Владимира Высоцкого".

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

На этапе "слепых прослушиваний" к 46-летнему Шпагину повернулась только Пелагея. "Признаться, я вообще думал, что никто не повернется, – уверяет певец. – Я ведь пришел просто выступить с песней Высоцкого. Но, чисто теоретически, если бы в итоге ко мне все трое повернулись, я бы хотел пойти в команду к той же Пелагее или к Градскому. Хотя я трезво оцениваю свои вокальные данные, поэтому не думаю, что был бы ему интересен".

После выступления Градский не делал Шпагину никаких замечаний. "Он внимательно меня слушал, но потом в обсуждении не участвовал, – вспоминает певец. – Хотя я сам думаю, что спел все правильно. Кстати, когда Высоцкого спрашивали, кого из молодых артистов он бы мог выделить по таланту, тот всегда называл две фамилии – Градский и Пугачева".

Фото: пресс-служба

О самом Градском часто говорили, что он человек очень требовательный и строгий. "По отношению ко мне ничего такого не было, хотя с легендой я соприкасался недолго, – уверяет певец. – Абсолютно уютный, добрый, теплый, улыбчивый, открытый, мягкий человек. Как ребенок порой! К счастью, я успел ему сказать, как уважаю его, как преклоняюсь перед его талантом, низко ему поклонился, а он улыбнулся и пожелал мне удачи".

Рассказал Шпагин и о последней встрече с Градским: "Это была запись "Поединков", и Александр Борисович уже очень плохо себя чувствовал. С ним на съемку даже приезжали врачи и дежурили постоянно за кадром. Но надо иметь огромное мужество, чтобы выдержать многочасовую съемку, участвовать в обсуждениях своих и не своих подопечных. Многие знали, что он болел, но он очень стоически приходил и творил!"

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 08:56 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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