"Бздынь – и все": Градский мечтал о быстрой смерти

В последнее время у 72-летнего композитора были серьезные проблемы со здоровьем. Он рассказывал, что страшится беспомощности и боли. Он хотел быстрой смерти. "Поскорее. Бздынь — и все", — говорил музыкант.
На такие горькие мысли его, судя по всему, натолкнули осложнения от перенесенного недавно ковида. Александр Градский считал, что только смерть является неразрешимой проблемой.
Ранее певец высказался о том, что смерть часто происходит следом друг за другом. Так, за короткий период один за другим ушли артисты Валерий Гаркалин, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Галина Волчек и другие.
Александр Градский скончался в клинике в ночь на 28 ноября. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант сам вызвал медиков, когда ему стало плохо дома.
Как писали "Дни.ру", здоровье звезды сильно ухудшилось после коронавируса. Он стал все реже вставать, поскольку его беспокоили боли в ногах. В конце октября Александр Градский трижды обращался к врачам, но отказывался ложиться в больницу. Многие российские знаменитости уже выразили слова соболезнования близким композитора, в том числе, и Вика Цыганова. Для певицы его смерть стала ударом.