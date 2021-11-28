"Реально больно": Цыганова раздавлена смертью Градского

В своем инстаграм-аккаунте Вика Цыганова опубликовала полный скорби пост. Певица не может поверить в случившееся. "Реально больно", – призналась она.
Артистка посвятила музыканту массу теплых слов и выразила благодарность за "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений". Она считает Александра Градского настоящим профессионалом своего дела.
Исполнительница уверена, композитор был последним из эпохи совести и души. Вика Цыганова посетовала на то, что люди быстро сиротеют, оставаясь в одиночку с безумием мира.
Напомним, Александр Градский умер в больнице в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Ранее появилась информация, что певца положили в клинику с подозрением на инсульт. Композитор находился дома. Он сам вызвал скорую помощь, почувствовав себя плохо.
"Дни.ру" писали о том, что состояние Александра Градского серьезно ухудшилось после перенесенного в начале осени ковида. Музыкант почти перестал вставать, его мучили боли в ногах.
В конце прошлого месяца исполнитель трижды обращался к медикам. В больницу же он ехать отказывался.