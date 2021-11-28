"Пришлось ругаться по договору": Вскрылась наглая ложь Пынзарь из "ДОМа-2"

Дарья Пынзарь шокировала поклонников признанием.

Девушка стала популярной после проекта, а их ссоры с нынешним мужем Сергеем запомнили многие. Однако выяснилось, что все это было просто постановкой. Спустя время после проекта Дарья решила признаться, что они с Сергеем просто договорились театрально изображать ссоры, чтобы привлечь внимание к паре. "Мы не хотели уходить с проекта, пришлось ругаться по договору друг с другом", - написала Пынзарь в "сторис".

Поклонники были немного в шоке от такой наглой лжи, но им стало интересно, как ненастоящие ссоры повлияли на реальную жизнь. Дарья рассказала, что оскорбления в порыве игры на камеру могли задевать оппонента, вскрывались новые проблемы. В итоге пара начала ругаться по-настоящему, решение остаться в проекте таким способом чуть не стоило им отношений.

Ранее Дарья Пынзарь отвечала на вопросы поклонников. Девушка привыкла общаться со своей аудиторией открыто, именно поэтому она решила признаться во лжи на "ДОМе-2". Подписчики спросили, были ли у звезды предавшие ее подруги. На что она ответила, что в жизни прошла через многое, а о бывших говорит либо хорошо, либо никак. Также девушка призналась, что ее нынешний партнер Сергей подходит под описание идеала мужчины для нее.