Пынзарь из "Дома-2" раскрыла всю подноготную возлюбленного: Без комплексов

Сейчас Дарья Пынзарь уже ассоциируется не только с шоу "Дом-2". Знаменитость все чаще представляют как модель или бизнесвумен.

Она активно ведет свой личный блог, на который подписаны около четырех миллионов человек, повествуя даже о самых интимных моментах своей бурной жизни. Дарья любит предлагать поклонникам задать ей вопросы и с радостью отвечает и на самые каверзные. Накануне она рассказала, в чем секрет успеха ее блога.

Дарья Пынзарь призналась, что всегда общалась со своими подписчиками так, будто перед ней сидит ее близкая подруга. Она отметила, что у нее никогда не было проблем с коммуникацией в Сети именно потому, что она научилась действовать по этому принципу. Больше всего поклонников интересовали личные вопросы.

Подписчики спросили, были ли у модели "лживые подруги". Она указала, что в ее жизни было все, но о бывших подругах можно либо вообще не говорить, либо говорить только положительные вещи. "Все классные, наши пути разошлись", – подчеркнула дива. Ответила она и на вопрос о мужчинах.

Публика поинтересовалась у звезды "Дома-2", какими качествами должен обладать тот самый человек, чтобы его можно было назвать идеалом. Она перечислила несколько положительных черт, включая ту, что мужчина якобы должен быть "без комплексов". По словам Дарьи Пынзарь, все черты сумел совместить в себе ее любимый супруг.

