Пынзарь из "Дома-2" сняли в самый неподходящий момент: Неприятно

Экс-участница "Дома-2" накануне испытала настоящий стресс от беспардонности некоторых фанатов. Дарья приехала в Турцию, где присоединилась к мужу и сыновьям. Сначала женщина была счастлива и наслаждалась общением с близкими, но потом семейную идиллию нарушили бестактные поклонники, доставшие камеру.
В Сторис своего инстаграм-аккаунта звезда телестройки призналась, что она очень не любит, когда ее фотографируют исподтишка. Пынзарь всегда готова сфотографироваться с фолловерами, когда ее об этом просят. Однако в этот раз блондинку никто не просил о фото, ее просто снимали тайно. Для уставшей женщины, идущей по улице с двумя детьми, это был самый неподходящий момент.
Сначала Дарья пыталась вежливо улыбаться, но потом уже просто не знала, как реагировать на такое бескультурие – ей хотелось спрятаться в коробку как какому-нибудь котенку. Позже своим возмущением она поделилась в соцсети.
"Это неприятно," – подчеркнула блондинка.
Подписчики Пынзарь предположили, что люди просто побоялись подойти к ней. В ответ звезда подчеркнула: зря, побоялись, ведь подойти и попросить сфотографироваться всегда лучше, чем снимать тайно.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как живут Дарья Пынзарь и ее муж Сергей после ухода и з "Дома-2".
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