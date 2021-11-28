Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского

Новость о смерти музыканта Александр Градского огорчила не всех. Нашлись и те, кто стал зубоскалить в этом тяжелый день
"Вот и нет больше широко известного в узких кругах дяди Саши по прозвищу "Балон", – юродствуют злые люди в комментариях к новости о кончине артиста. – Не слушать нам больше живых выступлений дяди Саши, хотя мы и при жизни его не слушали. Слезы на очах – все в печали. Только молодка жена в радости – года, проведенные рядом с дядей Сашей, отвращение к мерзкому обрыдлому жирному телу, минeты и омлеты старому импoтeнтy не прошли даром – дядя Саша вознаградил наследством. Джига, Грачевский, вот теперь и "Балон" радуют молодых вдов. Кто следующий: Петросян или Дибров? Поживем – увидим".
Действительно, когда Градский женился на молодой девочке, многие крутили у виска и спрашивали, что она будет делать с пенсионером эстрады. Многие тогда цитировали слова Царя из "Сказа про Федота-стрельца" Леонида Филатова:
Хоть волосьев я лишен,
А жениться я должон!
Шах персидский тоже лысый,
А имеет сорок жен!
Я ж хочу всего одну
Завести себе жену!
Нешто я в интимном смысле
И одну не потяну?..
Напомним, 72-летний певец перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной смерти стал инфаркт головного мозга и осложнения после ковида. О времени и месте прощания с артистом пока не сообщается.