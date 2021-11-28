Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского

Сегодня на наследство известного артиста, помимо молодой жены, могут претендовать ее дети – 7-летний Александр и 3-летний Иван. Кроме того, у Градского были дети от третьей жены Ольги Градской, с которой он жил с 1980 по 2001 год. 40-летний бизнесмен и музыкант Даниил Градский и 35-летняя телеведущая Мария Градская должны получить свою долю из капиталов богатого отца.
А претендовать есть на что.
С третьей женой Александр Градский долгое время жил в квартире на юго-западе Москвы – на улице Марии Ульяновой, дом 17 к2. А вот в браке с юной красавицей Градский обзавелся шикарной квартирой на Мосфильмовской улице. Несколько лет назад программа "Идеальный ремонт" помогла музыканту обустроить там кухню-гостиную площадью 30 квадратных метров, где были выделены рабочая, обеденная зоны и зона отдыха. Полы были выложены черным гранитом, белыми мраморными плитами и паркетной доской.
Много писали и про громадную квартиру народного артиста в самом центре столицы на Тверской улице – доме, где располагался Елисеевский магазин. У него там был целый этаж. Риэлторы говорят, что квадратный метр жилой площади в этом доме стоит 577 тысяч рублей, а если речь идет про целый этаж, то стоимость квартиры может достигать 200 миллионов рублей.
Помимо московских квартир, у Александра Градского был загородный дом в Подмосковье, в Наро-Фоминском районе, что в 35 километрах от МКАД. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в закрытом элитном коттеджном поселке "Новоглаголево". Соседями певца там были Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина... Особняки здесь стоит от 100 миллионов рублей и выше.
По легенде, Никита Михалков, впервые увидев дворец Александра Борисовича, якобы сказал ему: "Я опасался — начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!". Действительно, роскошь там поражает. Как писала пресса, на первом этаже огромный бассейн, над которым светится гигантский экран. А вольеры для собак выложены мрамором.
Таким образом, стоимость недвижимого имущества певца, по самой скромной оценке экспертом, может приближаться к 350– 400 миллионов рублей.