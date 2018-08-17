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Авг. 17, 2018
просмотры: 123

Изменившуюся Цыганову невозможно узнать

567

На территории в 1,5 га рядом разбиты около 30 масштабных садов и десятки арт-объектов, созданные несколькими сотнями участников фестиваля. Ежегодно профессиональное жюри выбирает лучшие композиции. В этот раз накануне официального открытия выставочные сады посетило и звездное жюри – Татьяна Веденеева, Виктория Цыганова, Ирина Цывина и Наталья Лесниковская. Причем Цыганова так изменись, что люди ее просто не могли узнать, Кажется, что время над ней не властно!

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