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Шоу-бизнес
Большое горе: умер Александр Градский

Большое горе: умер Александр Градский

В ночь на 28 ноября в одной из столичных больниц скончался Александр Градский.
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Здоровье 72-летнего музыканта заметно ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

В конце октября он три раза обращался за медицинской помощью. Врачи ездили к нему на вызов, а один раз приезжали даже дважды. У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома.

А 26 ноября мэтр попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Его давление упало ниже обычного и он был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. В клинике врачи проверяли его мозговое кровообращение, делали МРТ и оказывали всю необходимую помощь. Но, увы, спасти кумира не удалось...

О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 28 ноября 2021, 07:21 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость909286
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Ну большое горе-это для его родственников конечно же,а не для всех нас!- не надо играть словами.Известный,пожил хорошо,в этом мире никто вечно ещё не жил,притом что покойный имел избыточный вес и нездоровый вид,ну и перенесенный ковид здоровья не добавил.
Гость909305
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Вот и нет больше широко известного в узких кругах дяди Саши по прозвищу "Балон". Не слушать нам больше живых выступлений дяди Саши, хотя мы и при жизни его не слушали. Слёзы на очах - все в печали. Только молодка жена в радости - года, проведённые рядом с дядей Сашей, отвращение к мерзкому обрыдлому жирному телу, минeты и омлеты старому импoтeнтy не прошли даром - дядя Саша вознаградил наследством. Джига, Грачевский, вот теперь и "Балон" радуют молодых вдов. Кто следующий: Петросян или Дибров? Поживём - увидим.
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