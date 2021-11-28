Большое горе: умер Александр Градский

Здоровье 72-летнего музыканта заметно ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.
В конце октября он три раза обращался за медицинской помощью. Врачи ездили к нему на вызов, а один раз приезжали даже дважды. У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома.
А 26 ноября мэтр попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Его давление упало ниже обычного и он был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. В клинике врачи проверяли его мозговое кровообращение, делали МРТ и оказывали всю необходимую помощь. Но, увы, спасти кумира не удалось...
О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.