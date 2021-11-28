"Колбасит сильно": Билана застали в странном состоянии

Артист пел на корпоративе в Казахстане, где его засняли в странном состоянии. Дима с трудом попадал в ноты, нетвердо стоял на ногах на сцене. Сеть тут же заполонили ролики не самого удачного выступления певца, а зрители стали высказывать свои предположения о его состоянии.
Билан решил, что правильнее всего будет отреагировать на происходящее самому и не ждать скандала. Он записал несколько "сторис", где объяснил, что не спал несколько дней и слегка выпил, из-за чего выступление далось тяжелее обычного. "Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить", – произнес музыкант.
О своем решении Дима не жалеет. Близкие просили удалить компрометирующие видео, но артист непреклонен. Он сказал, что привык быть честным со своей аудиторией и признавать ошибки. Свое поведение он считает именно ошибкой и призывает поклонников войти в его положение, так как необдуманные поступки совершают все.
Ранее Дима Билан показал россиянам своего любимого кота Соломона. Артист признался, что раньше не любил четвероногих, но теперь проникся и стал их главным фанатом. Поклонники пришли в восхищение от вида черного кота певца.