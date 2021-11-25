Момент стрельбы женщины по Диме Билану попал на видео

Дима Билан показал, на что способен, в случае конфронтации. Артист сам не похож на себя.

Российский певец Дима Билан выпустил совместный с Мари Краймбрери новый клип на песню "Ты не моя пара". По сюжету артисты, играющие роль влюбленных молодых людей, находятся в ссоре. Конфликт перерастает в драку, и на протяжении клипа двое громят все вокруг и пытаются убить друг друга. Драка выглядит со стороны ужасающей. Билан стреляет в Краймбрери и бьет ее головой о стол. О премьере Дима Билан сообщил в своем "Инстаграм".

Песня сразу стала хитом, а клип набирает сотни просмотров на "Ютуб". Поклонники признаются, что Мари Краймрери и Дима Билан отлично смотрятся вместе. Некоторые уже подозревают их в романе. Впрочем, в одном из интервью певица признавалась, что допускает романтическое свидание с Биланов. А певец в свою очередь постоянно шлет ей романтические смайлики в соцсетях.

Напомним, Мари Краймбрери стала одной из немногих певиц, чей взлет по карьерной лестнице не был связан со скандалами и выдумками. Она приехала покорять Москву из Кривого рога и изначально планировала просто писать стихи. Мари не является профессиональной певицей, однако ее искренность и талант сразу завоевали сердца миллионов поклонников, а ее песни уже несколько лет не покидают первые строчки в музыкальных чартах.