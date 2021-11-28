Парящая в воздухе Волочкова вспомнила свой позор: Это не под собственную елочку пописать

Как отмечают многие россияне, Анастасия Волочкова ассоциируется у них в первую очередь со скандалами. Народу мало чем запомнилась блестящая карьера балерины, а многие не знают и того, что артистка записала пару музыкальных альбомов. На концерты танцовщицы ходят только самые преданные поклонники.
Специально для них Волочкова опубликовала в "Инстаграм" несколько видеозаписей с репетиции нового выступления. Объясняя, насколько сложным является номер с полотнами, артистка рассказала, что опасные элементы выполняются без страховки. "Это не под собственную елочку пописать", – написала Анастасия под кадрами.
Очевидно, Волочкова вспомнила недавний случай, когда одна из соседок сфотографировала, как балерина справляла нужду под елкой в своем саду, и выложила снимок в Сеть. Балерина не стала отрицать, что на фото она, а, напротив, запустила флешмоб с хэштегом #писаюподелочку.
Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Анастасии Волочковой. Балерина рассказывала, что с недавних пор встречается с новым мужчиной – помощником одного из руководителей в структуре РЖД по имени Владимир. Он был женат не один раз, однако артистку этот факт не смущает.