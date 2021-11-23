"Опять сама себе медали вручила": хвастунью Волочкову спустили с небес на землю

Балерина опубликовала в своем микроблоге длинный пост о том, какие качества ценит в себе. Звездная блондинка отметила, что ей присущи сила духа, стойкость, умение противостоять любым испытаниям и несправедливости, умение побеждать, смелость, умение отстаивать правду, женственность, искренность, любвеобильность и нежность.
Также Анастасия Волочкова выразила уверенность в том, что ее любит множество людей. Она поблагодарила поклонников за верность и пожелала им добра, пригласив на свой спектакль.
Однако публикация танцовщицы вызвала у россиян противоречивую реакцию. Одни осыпали королеву шпагата комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. Другие же раскритиковали за отсутствие скромности.
"Опять сама себе медали вручила. Сама придумала, сама противостояла, сама где то победила... Все сама", "Сама себя не похвалишь – никто не похвалит", "Женственность – это точно не про вас... Жаль, что вам не хочется быть статной и интеллигентной", – спустили Анастасию Волочкову с небес на землю подписчики. Балерина отвечать на критику не стала.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда потеряла деньги из-за финансовой пирамиды. Доверчивая танцовщица вложила в привлекательный проект средства и в итоге лишилась миллионов рублей.