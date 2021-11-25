"Вы их выпрашиваете": Залюбовавшуюся собой Волочкову жестко приложили

Анастасия Волочкова похвасталась шикарным букетом.

Балерина не скрывает от публики своей безграничной любви к собственной персоне. У многих это вызывает восхищение, другие же считают, что Анастасии стоит умерить пыл самолюбования.

Волочкова выложила очередное фото с корзиной цветов и написала, что обожает, когда ее одаривают цветами. "Цветы я люблю с детства! Не мыслю без них моей жизни! И я счастлива быть ими одариваемой постоянно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Волочкова.

Поклонники решили, что Анастасия слегка преувеличивает количество получаемых от воздыхателей букетов. Ее жестко приложили за то, что создается ощущение, как будто она сама просит о таких знаках внимания.

"Складывается ощущение что вы их (цветы) выпрашиваете", Да счастлива, счастливее всех, слышали много уже раз! Да только одна стоишь, что-то доказываешь", "100500 пост как Я люблю цветы. Я", "Тонкий намек всем", "Одно самолюбование", "Без цветов приходить запрет?", – написали комментаторы.

Ранее Анастасия Волочкова ошарашила поклонников очередным фото без одежды. Балерина предстала в синем купальнике, показав всем свою фигуру. Поклонники пришли к выводу, что в одежде ей лучше.