"Бедный": истосковавшаяся по мужской ласке Волочкова опять приютила разведенца с алиментами

Анастасия Волочкова поделилась подробностями о своем новом возлюбленном Владимире.

Танцовщица убеждена, что наконец-то нашла свое женское счастье. Она считает нынешнего избранника достойным мужчиной. Звезда некоторое время скрывала мужчину, но теперь решила раскрыть все карты.

Владимир – помощник одного из руководителей в структуре РЖД. Оказывается, он был не единожды женат, но Анастасию Волочкову это не смущает, как и то, что у ее возлюбленного есть дочь, на которую он платит алименты.

"Бедный мой Володя!", – пожаловалась балерина в интервью Иде Галич. Она отметила, что ее мужчина – человек непубличный, и ему трудно из-за того, что на него теперь обрушилось такое пристальное внимание публики. Королева шпагата рассказала, что в его жизни начали появляться его бывшие жены и родственники, которые давно не давали о себе знать.

По словам Анастасии Волочковой, она дорожит нынешними отношениями. Не секрет, что рядом со звездой давно не было, по мнению многих россиян, достойных мужчин. Так, прежний избранник танцовщицы тоже о нее был женат и не отличался финансовой состоятельностью.

Как писали "Дни.ру", ранее Анастасия Волочкова потеряла деньги из-за финансовой пирамиды. Доверчивая балерина вложила в проект средства и в итоге лишилась миллионов рублей.

