"Рассказывал истории, пел, ругался": Состояние госпитализированного Градского ухудшалось на глазах

Композитор стойко продолжал съемки в юбилейном сезоне шоу "Голос", несмотря на свое плохое самочувствие. После коронавируса у 72-летнего артиста появились осложнения, которые сильно сказывались на его самочувствии. В какой-то момент Градскому стало лучше, он снова шутил и бурно обсуждал номера.
Однако хорошее самочувствие продлилось недолго. Вскоре артисты и команда проекта стали замечать, что Александру Борисовичу все хуже. Как рассказала певица из команды Градского Юлия Курганова, состояние мэтра ухудшалось на глазах.
"На прошлых съемках он был в очень бодром состоянии: присутствовал на репетиции, рассказывал истории, пел нам, ругался иногда", – поделилась девушка.
Последние съемки прошли не так гладко. Александра Градского привозили на площадку буквально в лежачем состоянии, ему было тяжело говорить, он сидел, опустив голову на руки. Съемочная группа даже думала, что артист может потерять сознание.
Накануне ситуация дошла до критической точки, Градского забрали в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас его обследуют, комментариев врачи и близкие пока не дают. Команда композитора в проекте "Голос" заявила, что информации о смене наставника нет, они уверены, что Александр Борисович поправится и продолжит участие.