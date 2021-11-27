Доставляли в лежачем положении: Кто заставлял тяжелобольного Градского продолжать съемки в "Голосе"

Композитор тяжело переболел коронавирусом, организм 72-летнего артиста очень плохо перенес болезнь, у него было поражено 70% легких. Хоть Александру Борисовичу и удалось вылечиться, вирус дал серьезные осложнения.
Состояние артиста заметно ухудшилось, поклонники проекта "Голос" стали замечать, что Градский сильно изменился – стал молчаливым и поникшим, хотя раньше постоянно шутил и активно обсуждал номера. В последнее время ситуация ухудшилась. Как сообщает "КП", артиста доставляли на съемки буквально в лежачем положении.
Проект был в самом разгаре, поэтому чувство ответственности заставило тяжелобольного музыканта продолжать работу, он сам принял такое решение. Организаторы проекта согласились, но старались сделать все, чтобы облегчить процесс. Градского стали реже показывать, его реплики стали совсем короткими, а в перерывах он сидел под вентилятором.
26 ноября состояние артиста ухудшилось настолько, что его госпитализировали с подозрением на инсульт. Самочувствие стало подводить еще 23 числа, но артист держался. Он долго отказывался от больницы, называя все "чушью". Сейчас со здоровьем артиста работают врачи, а близкие пока отказываются от комментариев.