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Шоу-бизнес
Доставляли в лежачем положении: Кто заставлял тяжелобольного Градского продолжать съемки в "Голосе"

Доставляли в лежачем положении: Кто заставлял тяжелобольного Градского продолжать съемки в "Голосе"

Александр Градский госпитализирован с подозрением на инсульт.
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Композитор тяжело переболел коронавирусом, организм 72-летнего артиста очень плохо перенес болезнь, у него было поражено 70% легких. Хоть Александру Борисовичу и удалось вылечиться, вирус дал серьезные осложнения.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Состояние артиста заметно ухудшилось, поклонники проекта "Голос" стали замечать, что Градский сильно изменился – стал молчаливым и поникшим, хотя раньше постоянно шутил и активно обсуждал номера. В последнее время ситуация ухудшилась. Как сообщает "КП", артиста доставляли на съемки буквально в лежачем положении.

Проект был в самом разгаре, поэтому чувство ответственности заставило тяжелобольного музыканта продолжать работу, он сам принял такое решение. Организаторы проекта согласились, но старались сделать все, чтобы облегчить процесс. Градского стали реже показывать, его реплики стали совсем короткими, а в перерывах он сидел под вентилятором.

26 ноября состояние артиста ухудшилось настолько, что его госпитализировали с подозрением на инсульт. Самочувствие стало подводить еще 23 числа, но артист держался. Он долго отказывался от больницы, называя все "чушью". Сейчас со здоровьем артиста работают врачи, а близкие пока отказываются от комментариев.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
27 ноября 2021, 11:08 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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