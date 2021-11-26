Срочно: Градского госпитализировали с признаками инсульта

Известный певец и музыкант Александр Градский госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инсульт. 72-летний композитор почувствовал себя плохо, когда был дома. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Стоит отметить, что Градский несколько дней терпел критическое состояние. 23 ноября сообщалось о том, что Александру Градскому нездоровится. Он чувствовал головокружения, но в больницу не лег. Тогда медики диагностировали у него пониженное давление. На шоу "Голос", где классик эстрады сидит в кресле жюри, он был бледным, а рядом стоял вентилятор.
Серьезные проблемы со здоровьем начались у Градского в конце октября. Он три раза обращался за медицинской помощью. Врачи ездили к нему на вызов, а один раз приезжали даже дважды.
У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома.
Актуальные подробности о состоянии заслуженного деятеля искусств России выясняются.
Напомним, Александр Градский – советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Он является одним из основоположников русского рока.