Собчак обставила Баскова и Гагарину

Журнал Forbes обновил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Один из лучших результатов показала Ксения Собчак: ей удалось за год подняться сразу на пять позиций, обогнав таких известных исполнителей, как Николай Басков и Полина Гагарина.

Светская львица замыкает топ-10 списка популярных артистов и спортсменов. Dni.Ru собрали фотографии лидеров рейтинга.