Собчак обставила Баскова и Гагарину

Журнал Forbes обновил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Один из лучших результатов показала Ксения Собчак: ей удалось за год подняться сразу на пять позиций, обогнав таких известных исполнителей, как Николай Басков и Полина Гагарина.
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