Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране

Максим Галкин много лет дружит с Николаем Басковым. Именно поэтому от него периодически можно услышать самые скандальные истории о знаменитости.

В рамках нового шоу "Блеф" популярные личности должны рассказывать друг другу забавные моменты из жизни. При этом они могут быть как правдивыми, так и не очень. Приглашенные должны догадаться, что из озвученного – правда, а что вовсе нет. Блогер Стас Круглицкий сообщил, что однажды был сильно пьяны и улетел из Санкт-Петербурга в Воронеж.

Тогда Азамат Мусагалиев попытался порассуждать на тему того, возможно ли, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправиться в неожиданное путешествие. На этом моменте Максим Галкин просто не смог промолчать и сообщил, что с одним его другом однажды приключилось нечто подобное.

Этим самы "другом" оказался Николай Басков. Уже сейчас исполнитель признается, что больше не пьет, так как его организм крайне плохо реагирует на алкоголь. Однако раньше он мог выпить достаточно много. Ситуация произошла около десяти лет назад.

По словам Максима Галкина, другу нужно было вылететь из Сардинии и оказаться в США. Однако тогда он пил уже несколько дней и опоздал на рейс. После он купил билет в Москву, но снова не смог встать с постели. Тогда он, будучи все еще не совсем трезвым, заявил, что ему нужно попасть в столицу любыми путями. Его отправили с остановками в Италии, Венгрии и Украине. Долетев до Одессы, он снова опоздал. Так артист случайно оказался в другой стране. Пришлось остановиться в гостинице.

