Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Среда
24 ноября
Лента новостей
22:18
В Совфеде отреагировали на призыв ЕС отменить указ Путина о поддержке Донбасса
21:51
Украинцы разорвут Зеленского на куски – депутат Рады Кива
21:43
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой
21:06
"Нездоровая ситуация": обгоревшую Хлебникову прячут в больнице под чужим именем
20:34
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19
20:34
Супруга попавшего в больницу Рудинштейна отреагировала на слухи об инсульте
19:18
Двухкомнатная палата и шестиразовое питание: сколько стоили роды Серябкиной
19:09
"Стала забывать слова": певица Слава пожаловалась на потерю памяти после ковида
19:07
"С голой задницей!": Разведенка Бородина вцепилась в брачный контракт
19:06
Две россиянки бесследно пропали в Турции
18:58
В Минздраве Подмосковья назвали долю заболевших ковидом после вакцинации
18:38
"Метастазы": сделано шокирующее заявление о возможном диагнозе Елизаветы II
18:18
Коммунальщик раскрыл смысл нанесения реагентов на сухие улицы
18:10
Осмелевший на зоне Ефремов сразился с зэками в неравном бою
18:03
Заорала как резаная и протиснулась: перепуганная Мария Куликова глупо опозорилась
18:02
"Врачи заинтересованы": антипрививочник Лоза обвинил медиков в желании заразить его коронавирусом
17:55
"Я красивее": Солнцев шокировал новой внешностью после слухов о пластике
17:50
Господи, помилуй: что убитая горем дочь положила в гроб к Руслановой
17:46
Сияющая от счастья с новым избранником Долина сказала "Да!"
17:44
Названы регионы России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
17:29
"Похож на транса": накрасивший глаза Павел Воля вызвал оторопь
17:28
Взвывшая из-за травли Тодоренко заговорила о смерти
17:26
Опубликовано прощальное послание убитой горем Васильевой: строки полные боли
17:15
Близится кома: Загремевший в больницу продюсер Рудинштейн утратил базовые рефлексы
17:05
Инфекционист перечислил признаки бессимптомного коронавируса
16:56
Переживший страшное покушение Руссо о судьбе наследниц и переезде за рубеж
16:50
Результат диеты или пластика?: метаморфозы самой красивой актрисы Турции Ханде Эрчел
16:42
Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой
16:38
"Лучше в одежде": Оголившая немолодое тело Волочкова вызвала оторопь
16:35
Криминальные разборки Руссо набирают обороты после скандала с покушением Пригожина
16:31
"Живот выпирает": униженную Рудковскую заподозрили в беременности
16:21
Немоляева откровенно о близости с Гафтом: И целовались, и обнимались
16:12
Беременная жена Солнцева решила лечь под нож из-за матери: Я о ней слышать не хочу!
15:59
"Очень личное": Родившая раньше срока Серябкина раскрыла правду о малыше
15:56
"Дед ничего не понял": Байден снова оконфузился во время прямого эфира
15:52
"Портят праздник": Слившую новогоднее шоу до показа Валерию освистали
15:44
Неизвестный много лет методично травит Анну Хилькевич из "Универа"
15:39
У дочери Дайнеко случилось пополнение: Привет, сынок!
15:39
"Неожиданный побочный эффект": Ургант поднял на смех пожелавшую спеть с Бузовой Орейро
15:22
Убитая горем Калашникова заявила о сглазе: Ребенок оказался не моим
15:16
Взвывший от "информационного террора" сын Белохвостиковой решил поквитаться с Малаховым
15:12
Обвиненный в наркоторговле Моргенштерн тайно сбежал из России
15:08
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
15:07
"Мне абсолютно не стыдно": Прилучный сделал заявление после публикации интимного ролика
14:51
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
14:36
"Для меня это дико!": Боня плеснула ядом в изуродованную страшным пожаром Хлебникову
14:33
Появилась информация о внезапном уходе Маслякова
14:30
"Ночью напал": Российский актер-насильник переломал лобок беззащитной жертвы
14:24
"Она была божьим чудом!": убитый горем Галкин скорбит о смерти великой женщины
14:19
Операция и косметологи: что стало с Малаховым на фоне слухов о раке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова
Хабенский с почестями вернул опального Богомолова в МХТ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой

Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой

В Сети появились тревожные слухи о том, что в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой далеко не все гладко. Любители пообсуждать жизнь звезд предположили, что пара на грани развода. Эти домыслы прокомментировал певец Шура (Александр Медведев).
прочитано 500 раз

23 декабря Примадонна и юморист собираются отметить десятилетие со дня свадьбы. Чета воспитывает дочь Лизу и сына Гарри. Но накануне юбилея семейной жизни в интернете возникли пугающие пересуды о якобы готовящемся разводе знаменитостей.

ПО ТЕМЕ

"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Фанаты Максима Галкина и Аллы Пугачевой находятся в недоумении. Ведь телеведущий демонстрирует в соцсетях идиллию с супругой и детьми. О ситуации высказался певец Шура, который близко знает семью певицы. Певец заявил, что ничего не слышал о том, что 72-летняя Примадонна намерена развестись с 45-летним мужем.

Артист отметил, что ему очень жаль, что "людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь". Также Шура рассказал о том, что на шоу "Суперстар!" телеканала НТВ, участником которого он является, певцу выпала честь исполнять песню Аллы Пугачевой "Белый снег". Артиста очень задело, что член жюри Сергей Соседов раскритиковал его номер. Теперь певец ждет реакции Примадонны.

Отметим, что Алла Пугачева в свои годы выглядит так, что легко может дать фору многим молодым красоткам. Россияне строят свои предположения о том, к каким чудодейственным средствам прибегает певица, но звезда не раскрывает своих секретов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 21:43 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как проходило второе венчание Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость906643
Пожаловаться Ответить
Не надо выдавать фотошоп за чудодейственное омоложение. Тем более,что есть видео с живой Пугачевой,на которых она с перекошеннным от пластики лицом и со следами шрамов от них с трудом передвигается нетвердой походкой из-за больных ног.
Гость906122
Пожаловаться Ответить
Старая хабалистая кляча. Она даже разговаривать не умеет, все какими то междометиями. Гавкнет и замолчит, ляпнет какую то чушь и заткнется. фууу. Страшная как кавид
Гость897016
Пожаловаться Ответить
Пусть Пугачева будет здорова ещё много лет. Но, пардон, какую фору он может дать многим молодым?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: что убитая горем дочь положила в гроб к Руслановой

Подробности прощания

Шоу-бизнес

Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова

Как живет Светлана Шпигель сейчас
Шоу-бизнес

"С голой задницей!": Разведенка Бородина вцепилась в брачный контракт

Звезда плюнула вслед бывшему
Шоу-бизнес

Близится кома: Загремевший в больницу продюсер Рудинштейн утратил базовые рефлексы

Надежда на врачей

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19
В Минздраве Подмосковья назвали долю заболевших ковидом после вакцинации
Названы регионы России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
Инфекционист перечислил признаки бессимптомного коронавируса

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском
В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+