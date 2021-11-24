Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой

23 декабря Примадонна и юморист собираются отметить десятилетие со дня свадьбы. Чета воспитывает дочь Лизу и сына Гарри. Но накануне юбилея семейной жизни в интернете возникли пугающие пересуды о якобы готовящемся разводе знаменитостей.
Фанаты Максима Галкина и Аллы Пугачевой находятся в недоумении. Ведь телеведущий демонстрирует в соцсетях идиллию с супругой и детьми. О ситуации высказался певец Шура, который близко знает семью певицы. Певец заявил, что ничего не слышал о том, что 72-летняя Примадонна намерена развестись с 45-летним мужем.
Артист отметил, что ему очень жаль, что "людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь". Также Шура рассказал о том, что на шоу "Суперстар!" телеканала НТВ, участником которого он является, певцу выпала честь исполнять песню Аллы Пугачевой "Белый снег". Артиста очень задело, что член жюри Сергей Соседов раскритиковал его номер. Теперь певец ждет реакции Примадонны.
Отметим, что Алла Пугачева в свои годы выглядит так, что легко может дать фору многим молодым красоткам. Россияне строят свои предположения о том, к каким чудодейственным средствам прибегает певица, но звезда не раскрывает своих секретов.