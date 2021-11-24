Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой

В Сети появились тревожные слухи о том, что в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой далеко не все гладко. Любители пообсуждать жизнь звезд предположили, что пара на грани развода. Эти домыслы прокомментировал певец Шура (Александр Медведев).

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