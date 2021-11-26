"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой

Король российской эстрады Филипп Киркоров и телеведущая и певица Ольга Бузова появятся в продолжении главной новогодней комедии "Елки", которая выходит в российский кинопрокат 16 декабря. Звезды шоу-бизнеса присоединятся к главным героям франшизы в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.



Для Ольги Бузовой эта роль станет звездным камео. По сюжету новеллы, она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. По словам Бузовой, она раздумывала над предложением сняться в картине не дольше секунды. "Прямая ассоциация с Новым годом – это песня "Танцуй под Бузову" и фильм "Елки", – говорит Ольга Бузова. – Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, елка и новогоднее настроение".

Что же касается Киркорова, то в одной из новелл он сыграл грозного сотрудника ЧОПа. Певец признается, что ему нравится играть "контрастные" роли, и он не боится появляться в отличных от своего образах. "Когда слышишь сегодня слово "елки", вспоминаешь даже не дерево, а о потрясающей, любимой народом саге, – говорит Киркоров. – Сколько раз ходил на "Елки", и обязательно в моей жизни происходило что-то светлое, красивое, чудесное".

"Мне было очень комфортно работать с молодой командой "Елок", – продолжает певец. – Я люблю работать с молодежью, особенно если ребята – талантливые и креативные, это не дает мне забронзоветь в моем статусе. Это меня омолаживает, и на съемках я помолодел точно лет на 20".

Кроме того, Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию "Раненый".