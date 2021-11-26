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Шоу-бизнес
"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой

"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой

Король российской эстрады Филипп Киркоров и телеведущая и певица Ольга Бузова появятся в продолжении главной новогодней комедии "Елки", которая выходит в российский кинопрокат 16 декабря. Звезды шоу-бизнеса присоединятся к главным героям франшизы в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.
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Для Ольги Бузовой эта роль станет звездным камео. По сюжету новеллы, она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. По словам Бузовой, она раздумывала над предложением сняться в картине не дольше секунды. "Прямая ассоциация с Новым годом – это песня "Танцуй под Бузову" и фильм "Елки", – говорит Ольга Бузова. – Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, елка и новогоднее настроение".

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Что же касается Киркорова, то в одной из новелл он сыграл грозного сотрудника ЧОПа. Певец признается, что ему нравится играть "контрастные" роли, и он не боится появляться в отличных от своего образах. "Когда слышишь сегодня слово "елки", вспоминаешь даже не дерево, а о потрясающей, любимой народом саге, – говорит Киркоров. – Сколько раз ходил на "Елки", и обязательно в моей жизни происходило что-то светлое, красивое, чудесное".

Фото: пресс-служба

"Мне было очень комфортно работать с молодой командой "Елок", – продолжает певец. – Я люблю работать с молодежью, особенно если ребята – талантливые и креативные, это не дает мне забронзоветь в моем статусе. Это меня омолаживает, и на съемках я помолодел точно лет на 20".

Фото: пресс-служба

Кроме того, Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию "Раненый".

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Фото: пресс-служба
Автор: 26 ноября 2021, 12:18
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комментарии

Ответить:

...гость
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Кто понял связь заголовка , с самой статейкой,как всегда связи НОЛЬ А то, что бузова снималась в фильме и что скрывала этот момент, этого не было КАК бузова будет молчать? она сразу всем всё рассказала,написала ,тогда уже возмущались ,ОЧЕНЬ жаль что своим присутствием в фильме ,эта убогая испортит настроение и смотреть не хочется, эта дрянь ещё в НГ фильм влезла От неё весь год тошнит хочется отдохнуть а на экране опять существо ,которая всех раздражает
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