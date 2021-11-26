Обнаглевшему Киркорову указали на дверь у принципиальной Пугачевой

В апреле 1988 года на вернисаже у Ильи Резника Филипп Киркоров впервые встретился с Аллой Пугачевой. Вскоре он получит от нее приглашение принять участие в первых "Рождественских встречах", будет гастролировать с ней в Австралии и Германии. А в 1994-м станет четвертым мужем Примадонны. Об отношении с ней сегодня и размолвке певец рассказал откровенно.

В конце 1989 года Киркоров неожиданно покинул "Театр Аллы Пугачевой" и начал активную сольную концертную деятельность. "С Театром песни все случилось неожиданно, потому что мне указали на дверь, – объясняет он. – С моей стороны это была наглость, конечно, то, что я ей тогда сказал. И другой реакции я не ожидал от нее".

Разумеется, поведение молодого артиста возмутило принципиальную артистку и она не стала терпеть дерзостей.

Поделился артист и подробностями ссоры с главной певицей страны. "Алла составляла программу "Рождественских встреч", – вспоминает он. – Я говорю: "Хочу спеть песню "Нет тебя прекрасней". Она понимала, видимо, к чему я это, какой личный месседж хочу донести через песню. Но сопротивлялась. Видно, не зря... "Будешь петь другую". — "А я хочу эту". — "Так, не нравится — уходи". — "Значит, уйду". — "Ну и уходи". Вот так все было. Ляпнул на эмоциях, а она, естественно, — "Уходи"». И я ушел. И вот я остался один".

Сегодня в новом доме Киркорова нет ни одной фотографии Аллы Пугачевой, нет даже совместных снимков. "Я не живу воспоминаниями, – пояснил Лучезарный. – Сегодня эти воспоминания неуместны, да и не нужны никому. Это другая жизнь, она была прекрасна. Но сейчас у каждого своя жизнь. Это было давно и неправда... "