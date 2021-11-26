Оставшаяся в одиночестве Бузова взвыла в больнице: Схожу с ума

Несколько дней назад экс-ведущая "Дома-2" предупредила поклонников, что временно уходит из "Инстаграма", так как должна лечь в больницу. У артистки возникли проблемы с правой рукой, вызванные старой травмой еще времен "Ледникового периода". Однако отсутствие певицы было недолгим. Накануне Ольга Бузова вновь появилась в Сторис и рассказала фанатам о своем состоянии.
Блондинка опубликовала собственное фото в зеркале из больницы и сообщила, что с утра до вечера ей делают различные процедуры на травмированную руку, ставят капельницы, но при этом прогнозы врачей все еще не очень хорошие. Для восстановления всех функций руки может потребоваться довольно много времени.
Судя по всему, в больнице звездной пациентке очень скучно, так как все время приходится быть в одиночестве и даже с подписчиками нельзя пообщаться как следует из-за больной руки – левой писать неудобно.
"Схожу с ума тут одна," – взвыла страдающая певица.
В заключение блондинка добавила, что до нее уже дошли слухи, мол в больнице она не руку лечит, а увеличивает грудь. Чтобы прекратить эти сплетни, Бузова и вышла на связь с поклонниками.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что угодившая в больницу Ольга Бузова рассказала о любимом мужчине.