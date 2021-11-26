Любимый человек внезапно подставил Пугачеву: Использовал имя ради денег

Алла Пугачева очень трепетно относится к своей семье. Она дорожит близкими и всегда готова прийти к ним на помощь. Однако, как оказалось, вовсе не все готовы ответить тем же.

Известно, что долгое время Примадонна опекала своего племянника. Перед смертью знаменитость пообещала брату, что не бросит его сына, а потому была рядом даже в самые тяжелые моменты. Она не бросила его и в тот момент, когда Владислав пристрастился к запрещенным веществам, а затем сделала все, чтобы помочь ему. Алла Борисовна подарила родственнику и квартиру в столице.

Не так давно Алла Пугачева снова стала бабушкой. Внучку назвали в ее честь. Известно, что пока знаменитость не стремится встретиться с малышкой. Однако родители девочки уже сделали все для ее счастливого будущего. Например, подарили дочери салон красоты.

По словам мамы девочки, она точно заинтересуется проектом, когда вырастет, так как уже любит прихорашиваться. Сейчас пара активно занимается ремонтом и готовится к открытию. Родительница Аллы сообщила, что все необходимое они с мужем делают своими руками.

Оказалось, что семья не так проста. Бизнесмен, у которого пара и купила салон, подал в суд. Он заявил, что якобы так и не получил обещанную сумму. Изначально он запросил 16 миллионов, но они с племянником Аллы Пугачевой якобы договорились на восемь миллионов рублей, а также бесплатное выступление Примадонны специально для него. Он утверждает, что Владислав не выполнил свои условия, но семья протестует. По словам жены племянника Аллы Борисовны, у них есть все документы, которые доказывают обратное.

