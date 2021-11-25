Духова объяснила причины возмущения Пугачевой из-за задвинутой дочери

В отеле "Метрополь" состоялась торжественная церемония награждения рекордсменов России SOLAR. Главные герои премии – яркие личности, совершившие настоящие прорывы в самых разных сферах, которые потрясли общественность за 2021 год. Среди них оказалась и легендарный хореограф Алла Духова.



В 16 лет Алла Духова собрала свой первый коллектив современной хореографии "Эксперимент". А с 1987 года она руководит знаменитым балетом "Тодес". Среди ее бывших воспитанников, например, Влад Соколовский. "В шоу-бизнесе много наших учениц, есть даже солистки!" – гордится Духова

Сводила Духову судьба и со старшей дочерью Пугачевой. "Кристина Орбакайте танцевала в "Рецитале", мы с ней сотрудничали и продолжаем работать, – вспоминает хореограф. – Она очень талантливая, прекрасная и певица, и танцовщица, которая схватывает все на лету!"

Не так давно Алла Духова в интервью пожаловалась, что, якобы, Алла Пугачева на нее обижалась. "Когда Todes впервые должен был выступать с сольной программой, я спросила: "Кристи (Кристина Орбакайте. – Прим. ред.), поможешь нам? У нас хватает номеров всего на полтора отделения, не могла бы ты выступить с нами, чтобы концерт получился полноценным?" Кристина тогда только начинала делать первые самостоятельные шаги на большой эстраде, но все равно поддержать нас согласилась. Помню, перед представлением жутко волновалась".

Позже Пугачева пересмотрела ту запись несколько раз, а потом-де упрекнула Духову: "Что ж вы мою доченьку-то обидели? Она у вас столько номером поет, а ее поставили непонятно куда".

Теперь же Алла Духова пояснила, что возмущения не было, что все это "ерунда и шутка". "Алла Борисовна сказала это между делом, в разговоре, со смехом, она, конечно, не обижалась на меня", – заверила хореограф.