Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой

Владимир Кехман объяснил, что культурное заведение закрывается на ремонт. МХАТ не будет работать четыре месяца: с 1 июля по 1 ноября следующего года. Гендиректор отметил, что это необходимо сделать, потому что сценический комплекс "в предаварийном состоянии".
При этом Кехман добавил, что специалисты тщательно все исследовали и пришли к выводу, что он в безопасном состоянии, но ремонт там не производился полвека. Поэтому с реконструкцией решили не тянуть.
Напомним, Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа в октябре. В ноябре же из театра ушел экс-директор и худрук Эдуард Бояков. Этим событиям предшествовал громкий скандал из-за участия поющей ведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин".
В настоящий момент Ольги Бузовой нет в афише театра. Причиной такого решения Владимир Кехман назвал плохие продажи билетов на получивший скандальную славу спектакль. По его словам, на постановку приобрели билеты лишь 225 человек.
Ольга Бузова назвала такую причину ложью. Также звезда утверждает, что ей не заплатили обещанную сумму денег за игру в постановке. Артистка намерена судиться с театром.