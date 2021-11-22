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Шоу-бизнес
Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой

Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой

Филипп Киркоров и Ольга Бузова дружат давно, поэтому могут позволить себе дружеские подначивания и легкие уколы. Как случилось на празднования дня рождения телеканала "МУЗ-ТВ" в Кремле.

Продолжение: Басков и Киркоров угодили в грязный гей-скандал: Слишком нежная дружба
прочитано 310 раз

Король российской эстрады и принцесса "Дома-2" в концерте выступали друг за другом, что символично. Он пел "Одну ночь в Бангкоке" и "Жестокую любовь", а она исполняла "Танцы на слезах" и "Водицу".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

А потом зезды встретились за кулисами Кремлевского дворца, где их ждала праздничная фотозона. "Филипп, это ты? – бросилась на шею сияющему ярче новогодней елки Киркорову счастливая Ольга. – У меня просто зрение плохое".

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

"И слух плохой?" – тут же съязвил Филипп. "Нет, слух у меня идеальный!" – парировал Бузова.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Действительно, она же собиралась в октябре давать сольный концерт в самом большом зале столицы – "Крокус Сити Холле". Но проклятый ковид и связанные с ним ограничения помешали...

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

А потом грянул скандал с МХАТом имени Горького, где с репетуара сняли спектакль "Чудесный грузин", в котором блистала Бузова. "Это стресс, слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием, – рассказала артистка. – Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит: "Оль, работать — прекрасно, а я жуткий трудоголик, но нужно чуть-чуть притормозить".

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Автор: 22 ноября 2021, 09:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

...гость
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.
Какие занятия с наставниками ,вот её любимое увлечение
В ночном клубе пьяная Ольга Бузова вешалась за мужа своей хорошей подруги
Ольга Бузова регулярно становится объектом для критики. Правда сама звезда убеждена, судачат о ней исключительно ее завистники. Хотя в действительности Оля нередко и сама выставляет себя на посмешище.
К примеру не так давно в сети обсуждали пьяные танцы Ольги, когда едва держать на ногах, она буквально села на танцпол. А вот накануне социальные сети облетели кадры, на которых нетрезвая Бузова вешается на мужчину. К слову избранником певицы неожиданно стал муж подруг
Что же она не смогла подольше остаться, пусть в дерьмовом платье ,но все таки опять выскочила в трусах ,как была пошлая особа так и осталась
.
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.
Какие занятия с наставниками ,вот её любимое увлечение
В ночном клубе пьяная Ольга Бузова вешалась за мужа своей хорошей подруги
Ольга Бузова регулярно становится объектом для критики. Правда сама звезда убеждена, судачат о ней исключительно ее завистники. Хотя в действительности Оля нередко и сама выставляет себя на посмешище.
К примеру не так давно в сети обсуждали пьяные танцы Ольги, когда едва держать на ногах, она буквально села на танцпол. А вот накануне социальные сети облетели кадры, на которых нетрезвая Бузова вешается на мужчину. К слову избранником певицы неожиданно стал муж подруг
Платье ужас , она как ершик для чистки унитаза ,взять надо за ноги и вниз головой ,платье превратится в ершик ,
.
Пожаловаться Ответить
Какие занятия с наставниками ,вот её любимое увлечение
В ночном клубе пьяная Ольга Бузова вешалась за мужа своей хорошей подруги
Ольга Бузова регулярно становится объектом для критики. Правда сама звезда убеждена, судачат о ней исключительно ее завистники. Хотя в действительности Оля нередко и сама выставляет себя на посмешище.
К примеру не так давно в сети обсуждали пьяные танцы Ольги, когда едва держать на ногах, она буквально села на танцпол. А вот накануне социальные сети облетели кадры, на которых нетрезвая Бузова вешается на мужчину. К слову избранником певицы неожиданно стал муж подруг
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