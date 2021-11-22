Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой

Король российской эстрады и принцесса "Дома-2" в концерте выступали друг за другом, что символично. Он пел "Одну ночь в Бангкоке" и "Жестокую любовь", а она исполняла "Танцы на слезах" и "Водицу".
А потом зезды встретились за кулисами Кремлевского дворца, где их ждала праздничная фотозона. "Филипп, это ты? – бросилась на шею сияющему ярче новогодней елки Киркорову счастливая Ольга. – У меня просто зрение плохое".
"И слух плохой?" – тут же съязвил Филипп. "Нет, слух у меня идеальный!" – парировал Бузова.
Действительно, она же собиралась в октябре давать сольный концерт в самом большом зале столицы – "Крокус Сити Холле". Но проклятый ковид и связанные с ним ограничения помешали...
А потом грянул скандал с МХАТом имени Горького, где с репетуара сняли спектакль "Чудесный грузин", в котором блистала Бузова. "Это стресс, слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием, – рассказала артистка. – Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит: "Оль, работать — прекрасно, а я жуткий трудоголик, но нужно чуть-чуть притормозить".