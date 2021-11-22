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Шоу-бизнес
"Нездоровый вид": обманувшего всех Малахова невозможно узнать

"Нездоровый вид": обманувшего всех Малахова невозможно узнать

Андрей Малахов попал в грязный скандал, после которого поклонники пришли в ужас от его внешности Ситуацию проанализировал психолог Милана Тагиева.
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Не так давно вся Россия волновалась за актрису Светлану Светличную, которая пропала и долгое время не выходила на связь. Позже ее нашли в студии Андрея Малахова. Коллеги записывали очередной эфир шоу. После этого телеведущего вызвали на допрос в главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

А в последнее время не здоровый вид артиста пугает его поклонников. Он немного поправился, а на съемках появился в очках. Также многие заподозрили, что непривычно длинные волосы Малахова – это парик. Некоторые действительно не смогли узнать своего кумира.

"Ситуация не однозначная. Коварные помыслы Малахов испытывает по отношению к пропаже Светланы Светличной. Он вырабатывает новые планы и стратегии, имея при этом двойственную позицию. Ведущий имеет косвенное причастие ко всей суматохе", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Милана Тагиева.

Психолог уверен, что за внушительным гонораром телеведущий готов пойти на довольно рисковые авантюры и в момент принятия решения способен пожертвовать здоровьем, не понимая всей серьезности происходящего.

"Подорвав свое здоровье, Андрей Малахов имеет все шансы испытать финансовый кризис и застрять в навязчивых мыслях о бедах, может казаться себе ущербным. В этом случае он закроется в себе, уйдет в депрессивное состояние и предстанет перед зрителями абсолютно отчужденным", – сделал неутешительные прогнозы психолог.

В любом случае, пока нет никакой информации по поводу того, как чувствует себя звезда экранов. Возможно, если какие-то проблемы и есть, то Андрей Малахов сам обо всем расскажет у себя в "Инстаграме" или программе.

"Изменения во внешности происходят, как последствие меркантильных поступков. Безусловно, кульминация с актрисой российского кинематографа внесла свою лепту в не здоровый внешний вид Малахова, но не сыграла решающую роль", – подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 09:55 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

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