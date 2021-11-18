"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян

Бал дебютанток Tatler обсуждается уже долгое время.

На днях прошло ежегодное светское мероприятие, посвященное звездным детям. Знаменитости и их наследники нарядились в лучшие платья и костюмы, чтобы блистать в шикарном отеле The Ritz-Carlton. Артисты позировали перед фотографами вместе с детьми весь вечер, снимки тут же облетели Сеть.

Наряды звезд и их поведение оказались под пристальным вниманием публики и прессы. Впечатление у россиян сложилось крайне противоречивое. Многие негодуют, почему звезды устраивают шикарный прием, когда в мире пандемия и дела обстоят плохо.

Комментаторы не стеснялись в выражениях. "Бал кого? И для кого? Людям есть нечего а они пыжатся у кого бисер круче – стыд и позор!", "Пир во время чумы", "Светская помойка для светских помоечников", "Стыдливо деткам глаза покрыли (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодуют в Сети.

Напомним, ранее публику шокировал наряд Яны Рудковской, который сразу сравнили с фольгой. Продюсера в очередной раз упрекнули в отсутствии вкуса и бессмысленных тратах денег. Не осталась без внимания и дочка Екатерины Стриженовой. В Сети решили, что на бару она выглядела старше своей мамы и выбор платья тоже народ не устроил.