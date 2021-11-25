Антипрививочница Шукшина набросилась на врачей после приглашения в морг: Прекратить вакханалию

Известные российские врачи опубликовали открытое письмо публичным личностям – противникам вакцинации от коронавирусной инфекции. Его подписали 11 человек, среди них главные врачи столичных больниц, принимающих инфицированных.



Медицинские работники указали и адресатов обращения, среди которых оказались и политические деятели, и артисты. Имя Марии Шукшиной также значилось в документе, что ее крайне возмутило. Врачи предложили популярным личностям посетить "красные зоны", морги, а также реанимации. Некоторые из них тут же посчитали своим долгом ответить специалистам.

В телеграм-канале Марии Шукшиной тут же появилось длинное письмо. Она обратилась к врачам и пригласила их в "зеленую зону". По словам артистки, это то самое место, где всем управляет здоровый образ жизни, отсутствие паники, а также профилактика сезонных респираторных заболеваний.

Знаменитость подчеркнула, что не понимает "подмены понятий". Они якобы не выступают против самого процесса, но недовольны порядком реализации вакцинации. По словам Марии, на той же стороне находятся 80 процентов населения России. К сожалению, ссылку на источник статистических данных артистка решила не указывать.

Мария Шукшина отметила, что они не хотят участвовать в "эксперименте неисследованной вакцины". Выдвинула она и новое предложение. Артистка предложила написать письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой "прекратить вакханалию в СМИ", так как здоровые люди имеют полное право не жить по правилам, которые установлены для больных.