"Переводит стрелки": антипрививочника Кучеру растоптали за глупость

Оскар Кучера попал в список знаменитых антиваксеров, которых врачи пригласили посетить "красную зону".

Открытое обращение врачей к целому ряду публичных людей, выступающих против обязательной вакцинации, вызвало настоящую бурю в российском обществе. Знаменитости, попавшие в число адресатов, стали строчить ответы врачам, а простой народ – активно обсуждать позиции обеих сторон. Оскар Кучера в своем ответе Денису Проценко подчеркнул, что он не отрицает болезнь, а лишь выступает против обязательной вакцинации.

Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этого ответа и прокомментировала его на своей странице в LiveJournal.

"Человек переводит стрелки на государство," – сделала свой вывод из слов артиста Миро.



Женщина вызвалась помочь мужчине, который, по ее мнению, говорит ерунду. С помощью своего острого языка Миро буквально растоптала Кучеру за глупость. Блогерша заявила, что вакцинация бывает либо всеобщей, либо никакой: если прививку сделает меньшее число людей, чем необходимо для выработки коллективного иммунитета, то смысла в этом мало. Миро также подчеркнула, что нельзя быть за вакцину, но против всеобщей вакцинации – одно противоречит другому.

Подводя итог сказанному, Миро заявила, что раз люди не делают прививку добровольно, то их приходится вакцинировать в обязательном порядке – это неизбежно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, какому наказанию подверглась антипрививочница Мария Шукшина, которая тоже оказалась в одном списке с Оскаром Кучерой.