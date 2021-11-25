"Создает проблему": Билану врезали при виде Милохина и Моргенштерна

Певцу устроили публичную трепку. Дима Билан не оправдал ожиданий.

Звездный критик Александр Васильев указал на недостатки гардероба известного артиста. Историк моды считает, что Дима Билан не успевает гнаться за современными тенденциями. По его словам, некоторые мужчины в российском шоу-бизнесе одеваются гораздо лучше.

Эксперт выделил образы Дани Милохина, Алишера Моргенштерна. Мужчина убежден, что Дима Билан должен поучиться стилю у юноши-тиктокера и исполнителя хита "Я съел деда". Опытный критик в интервью практически врезал артисту за неумение эпатировать публику нарядами.

"Однотипность костюмов создает проблему. У гардероба певца есть недостаток — предсказуемость. Он всегда в одинаковых костюмах...", — раскритиковал Диму Билана специалист.



Александр Васильев заявил, что певец выглядит чересчур скромно по сравнению с популярными коллегами, которые шокируют публику внешностью. Историк моды полагает, что в этом плане Моргенштерн и Даня Милохин преуспели куда больше, чем Дима Билан с типичными волосами под носом и бородкой.

Эксперт предостерег артиста от досадных неприятностей в карьере. По мнению критика, стандартные наряды из зауженных штанов и обтягивающего пиджака могут стать препятствием для покорения новых вершин. Дима Билан должен рискнуть на резкие изменения, чтобы все удивились, а Александр Васильев был доволен.