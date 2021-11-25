"Создает проблему": Билану врезали при виде Милохина и Моргенштерна

Звездный критик Александр Васильев указал на недостатки гардероба известного артиста. Историк моды считает, что Дима Билан не успевает гнаться за современными тенденциями. По его словам, некоторые мужчины в российском шоу-бизнесе одеваются гораздо лучше.
Эксперт выделил образы Дани Милохина, Алишера Моргенштерна. Мужчина убежден, что Дима Билан должен поучиться стилю у юноши-тиктокера и исполнителя хита "Я съел деда". Опытный критик в интервью практически врезал артисту за неумение эпатировать публику нарядами.
"Однотипность костюмов создает проблему. У гардероба певца есть недостаток — предсказуемость. Он всегда в одинаковых костюмах...", — раскритиковал Диму Билана специалист.
Александр Васильев заявил, что певец выглядит чересчур скромно по сравнению с популярными коллегами, которые шокируют публику внешностью. Историк моды полагает, что в этом плане Моргенштерн и Даня Милохин преуспели куда больше, чем Дима Билан с типичными волосами под носом и бородкой.
Эксперт предостерег артиста от досадных неприятностей в карьере. По мнению критика, стандартные наряды из зауженных штанов и обтягивающего пиджака могут стать препятствием для покорения новых вершин. Дима Билан должен рискнуть на резкие изменения, чтобы все удивились, а Александр Васильев был доволен.