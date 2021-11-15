Не дает жениться: почему Рудковская встала между Биланом и его невестой

В декабре российскому певцу Диме Билану исполнится 40 лет. К этому возрасту артист подошел со скромным жизненным багажом (не считая музыкальной карьеры) – ни детей, ни жены официально у него нет.
Хотя по некоторым данным, возлюбленная у певца все же имеется. Поговаривают, что Билан живет с некой Аленой Усачевой, одной из своих фанаток.
Дима Билан якобы даже намерен сделать предложение девушке, но его музыкальный продюсер Яна Рудковская категорически против этого семейного союза. Она уверена, что брак разрушит карьеру артиста.
Более того, Рудковская подозревает, что Диму Билана могут попросту использовать в корыстных целях.
Диме ни к чему жениться. Потому что его разведут на бабло, а бабла Дима много зарабатывает. Пусть пока просто так гуляет", – приводит слова Рудковской "ЭГ".
При этом Рудковская не стала отрицать, что Дима Билан много времени проводит с возлюбленной. Она даже заявила, что его пассия хорошая и преданная девочка.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что популярная исполнительница отдала свой заговоренный талисман Диме Билану и навлекла на себя несчастья. Она захотела вернуть ценную вещицу, но столкнулась с препятствиями.