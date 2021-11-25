"Лезет по трупам": Противницу прививок Шукшину закидали камнями

Мария Шукшина оказалась в числе тех, кто выступает против прививок от коронавируса.

Артистка не раз заявляла о своей позиции перед публикой. Вместе с ней антипрививочниками стали Катя Лель, Егор Бероев, Оскар Кучера, Юрий Лоза и другие. Знаковые фигуры эстрады и кино влияют на общественное мнение, распространяя свои позиции в массы.

Врачи, работающие в "красной зоне", написали письмо всем популярным противникам вакцинации. Они заявили, что готовы найти минутку в своем графике, чтобы изменить мнение этих людей, продвигающих отказ от прививок. Медики уверены, что муки больных в реанимациях смогут изменить отношение к вакцинации.

Комментаторы в Сети тут же подключились к обсуждению. Мнения разделились, но большинство уверено, что продвигать в массы идеи отказа от прививок – неправильно. Марию Шукшину буквально закидали камнями за такую позицию.

"Всех антипрививочников в красную зону на недельку и без средств защиты (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень много людей, которых она убедила отказаться от прививки погибли или получили тяжелые осложнения от ковида", "Ну не веришь, черт с тобой. Твоя жизнь, твое здоровье. Чего воду мутишь?", "За каждый противоправный призыв к общественности – суд и штраф", "Лезет по трупам (буквально) в политику", – негодуют комментаторы.