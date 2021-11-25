Матрена и Цветочек после "Кривого зеркала": что случилось с "Новыми русскими бабками"

Любимый зрителями дуэт покинул "Кривое зеркало" много лет назад, однако продолжает радовать публику до сих пор

В свое время знаменитый дуэт "Новый русские бабки" был частым гостем на развлекательных телевизионных программах. Однако несколько лет назад Матрена Ивановна Нигматуллина и Клавдия Ивановна Цветочек стали появляться на телевидении все реже, а потом и вовсе исчезли с экранов. Многие поклонники и не догадываются, что стало с участниками популярного дуэта.

Сергей Чванов, исполнявший роль Матрены, и Игорь Касилов, игравший Цветочек, познакомились в студенческом театре на родине в Тольятти. Молодые люди решили создать свою передачу для показа на местном телевидении. Чванов, Касилов и их третий товарищ Андрей Воробьев стали выступать в образе бабушек – юмористическую программу тепло приняли зрители. Однако трио превратилось в дуэт, когда артистам предоставили эфирное время на одной из местных радиостанций. По словам Воробьева, Касилов убрал его из группы из-за проблем с дикцией.

Вскоре Матрену и Цветочка заметили не только в Тольятти – в конце 90-х дуэт пригласили в "Кубок юмора" Петросяна. Именно после этого Чванов и Касилов дебютировали в "Театре эстрады", покорили огромное количество зрителей и стали любимцами "Кривого зеркала", где выступали потом несколько лет. Однако в 2009 году дуэт неожиданно исчез из телепередачи Петросяна.

Исполнители ролей Матрены и Цветочка утверждали, что ушли из "Кривого зеркала" ради съемок фильма "Две дамы в Амстердаме", где получили главные роли. Но Чванов и Касилов не вернулись в телепередачу даже после окончания работы над проектом. Юмористы отрицали возможный конфликт с Петросяном, а тот отказывался давать комментарии по поводу "Новых русских бабок".

Личная жизнь участников дуэта сложилась удачно. Оба юмориста познакомились со своей второй половинкой в театре – каждый из них стал отцом двоих детей и счастлив в браке. Несмотря на то, что артисты покинули знаменитое "Кривое зеркало", их карьера на этом не закончилась. После ухода от Петросяна Матрена и Цветочек выступали в других программах, снимались в "Ералаше" и даже попробовали себя в качестве ведущих. В последний раз Чванов и Касилов появились перед поклонниками в знакомых образах на фестивале "Юморина-2021" в Сочи. Кроме того, юмористы продолжают радовать фанатов сольными концертами.