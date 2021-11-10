Звезда "Кривого зеркала" влезла в публичный гей-скандал: Было противно

Сейчас передачу временно не показывают на экранах нашей страны. Пауза объясняется непростой обстановкой в связи с пандемией, которая якобы усложняет условия для съемок. При этом многие убеждены, что все это – лишь оправдание тому, что руководство телеканала тянет время, пытаясь замять ситуацию.
Накануне стало известно, что на канал завели административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Ситуацией занимается Роспотребнадзор. Основной претензией является тот факт, что передачу смотрят несовершеннолетние, которые позднее могут перенять якобы искаженные ценности. Публика активно обсуждает случившееся.
Сейчас многие пользователи требуют закрыть телеканал. Они указали, что шоу "Игра" – лишь последняя капля. Пока никто из продюсеров не отреагировал на всеобщее возмущение. Ситуацию прокомментировал бывший участник "Кривого зеркала". Александр Морозов не считает, что комиков нужно наказывать, так как программа якобы была рассчитана на взрослого зрителя.
По мнению знаменитости, к нашумевшим событиям стоит подходить с юмором, так как для взрослых зрителей это может быть смешно. Он отметил, что при просмотре ему "было противно", но при этом нужно осознавать, что можно смотреть детям, а что нет.
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