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Шоу-бизнес
"Стала забывать слова": певица Слава пожаловалась на потерю памяти после ковида

"Стала забывать слова": певица Слава пожаловалась на потерю памяти после ковида

Певица Слава поделилась своими планами в период коронавирусных ограничений и рассказала о своем состоянии.
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Многие артисты переживают сейчас непростой период из-за введения QR-кодов для входа посетителей на концерты. Некоторые из них решили перенести свои выступления на следующий год. Певица Слава же делать этого не собирается. Артистка призналась, что дает концерт по новым правилам – 26 ноября в "Вегас Сити Холл".

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Слава (певица) певица

Поведала звезда и о своем самочувствии. Ранее она дважды перенесла ковид. В конце лета знаменитость сообщала, что у нее огромное количество антител к коронавирусу: более пяти тысяч. По ее словам, по сей день оно не изменилось.

Певица Слава отметила, что попросила медотвод от прививки в связи с наличием антител, но медики ей заявили, что прививаться все равно нужно. Теперь артистка в растерянности. Она призналась, что не знает, что делать.

Исполнительница рассказала, что врачи после ковида посоветовали ей больше отдыхать. Она последовала этой рекомендации и отправилась в Австрию, где прошла курс восстановления. За границей певица Слава от души выспалась, что наполнило ее энергией. Знаменитость отметила, что, к счастью, не теряла волосы из-за болезни, как многие.

Неврозами и бессонницей вокалистка тоже не страдает. Но у нее есть другая проблема. Не секрет, что частым побочным эффектом коронавируса являются проблемы с памятью. Певица Слава рассказала, что эта беда не обошла ее стороной.

По словам звезды, когда она перенесла COVID-19 второй раз, – поняла, что действительно стала забывать слова песен, особенно новых. Артистка нашла выход: распечатывала тексты и брала с собой на сцену. Она благодарна поклонникам за то, что они отнеслись к этому с пониманием.

Певица Слава добавила, что чем больше она выступает, тем меньше "шпаргалок" ей требуется. Она отметила, что память восстанавливается сама, если человек этому способствует.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 19:09 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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