"Вчера так нажрались": певица Слава похвасталась переломом после пьянки

Пристрастие звезды к спиртным напиткам сыграло злую шутку. Певица Слава подвергла родню опасности.

В феврале певица Слава потеряла мать. Женщина умерла, заболев коронавирусом. Смерть близкого человека стала для артистки тяжелой ношей. Исполнительница хита "Попутчица" стала все чаще пить алкоголь, чтобы облегчить душу, и довела себя до сильной зависимости. Сейчас пагубная любовь звезды к спиртному вызывает особенное беспокойство. Певица Слава рассказала, чем на днях обернулась ее очередная разгульная вечеринка.

Артистка устроила алкогольную тусовку в кругу семьи. Знаменитость сделала родственников своими собутыльниками в рыбном ресторане. В результате шумной попойки получила травму пожилая женщина. "Мы вчера так нажрались! Бабуля у нас опять руку сломала. Короче, какой-то кошмар!" — объявила знаменитость в программе "Ты не поверишь!". Известно, что тусовка была посвящена успехам дочери звезды Александры. Девушка получила диплом ВУЗа.

Напомним, ДНК-тест показал, что среди предков певицы Славы были цыгане. На ютуб-шоу артистка рассказала о своих экстрасенсорных способностях Лолите Милявской. Певица Слава призналась, что людей часто пугают ее видения за гранью реальности. Звездная брюнетка, как сообщила она сама, умеет считывать с человека его прошлое и легко может узнать, что он из себя представляет.