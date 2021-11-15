Изгнанной из МХАТа Бузовой нанесли новый удар: Осталась у разбитого корыта

При этом Дмитрий Корепин не поддерживает появление поющей ведущей в театре. Он осознает, почему этот факт оскорбил общественность. По словам артиста, он следил за всеми нападками в адрес знаменитости и теперь ему стало жаль ее. Он указал, что Ольга была лишь "пешкой" во всей этой громкой истории. Актер сочувствует ей.
Все дело в том, что Дмитрий убежден: Ольга Бузова не осознавала, что оказалась лишь "марионеткой" в руках опытного руководства театра. Он полагает, что бывший художественный руководитель учреждения, Эдуард Бояков, просто оставил ее, несмотря на ее теплые слова о нем. Напомним, ранее поющая ведущая отмечала его смелость и благодарила за все.
Артист МХАТа сообщил, что после всех унижений и дурных слов Ольга "осталась у разбитого корыта". Дмитрий Корепин решил дать совет артистке. Недавно появились слухи о том, что знаменитость намерена начать судебное разбирательство. Артист театра же отметил, что судится с МХАТом ей не стоит, якобы потому, что к нему она не имеет никакого отношения. "Пусть подает на Боякова", – призвал Корепин в разговоре с РИА ФАН.
Скандальное появление артистки во МХАТе случилось еще летом. Публика была воодушевлена, все билеты были проданы. Однако потом на диву вдруг обрушилась волна негатива от коллег и недоброжелателей. Теперь спектакли с ее участием отменены, а художественный руководитель, позвавший знаменитость на роль, уволился по собственному желанию.