"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной

Воцерковленный еврей Владимир Абрамович Кехман в 2018 году Высоким судом Лондона был признан виновным в мошенничестве. Но это обстоятельство не помешало ему быть отмеченным конфессиональными наградами Русской православной церкви и стать старостой церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. А теперь еще начать кардинальную реформу православно-патриотического МХАТа имени Горького.

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