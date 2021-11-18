"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной

Первым своим решением на посту директора Кехман снял с репертуара один из самых обсуждаемых и кассовых спектаклей театра – "Чудесный грузин" Ренаты Сотириади. Не играй в нем Ольга Бузова, постановка, конечно, не имела бы такого резонанса. И, как говорят, именно из-за звезды "Дома-2" она не угодила церковному старосте.
Вторым решением обладатель орденов преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Даниила Московского, святого преподобного Серафима Саровского, Равноапостольного Князя Владимира и святого Макария, митрополита Московского сорвал со стены портрет ненавистного Эдуарда Боякова, где он висел вместе с другими худруками театра как часть большой истории.
Не исключено, что по воле Кехмана тут теперь проклянут Боякова, предадут анафеме и запретят его имя даже произносить в намоленных Дорониной стенах склепа на Тверском бульваре. По крайней мере, появляться здесь ему уже нельзя, поэтому актеры поставленных им спектаклей отказываются выходить на сцену.
Пока же Кехман занят тем, что очищает от скверны все щели театра. "Сегодня даже ходят батюшки по театру с песнопениями и изгоняют бесов", – сообщила "Известиям" бывшая заведующая литературной частью МХАТ имени Горького Мария Ватутина. По ее словам, театр ставит своей главной целью "избавиться от мракобесия", чтобы 88-летняя "королева в изгнании" Татьяна Доронина снова въехала сюда на белом коне. Вернее, в инвалидном кресле.