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Шоу-бизнес
"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной

"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной

Воцерковленный еврей Владимир Абрамович Кехман в 2018 году Высоким судом Лондона был признан виновным в мошенничестве. Но это обстоятельство не помешало ему быть отмеченным конфессиональными наградами Русской православной церкви и стать старостой церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. А теперь еще начать кардинальную реформу православно-патриотического МХАТа имени Горького.
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Первым своим решением на посту директора Кехман снял с репертуара один из самых обсуждаемых и кассовых спектаклей театра – "Чудесный грузин" Ренаты Сотириади. Не играй в нем Ольга Бузова, постановка, конечно, не имела бы такого резонанса. И, как говорят, именно из-за звезды "Дома-2" она не угодила церковному старосте.

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Вторым решением обладатель орденов преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Даниила Московского, святого преподобного Серафима Саровского, Равноапостольного Князя Владимира и святого Макария, митрополита Московского сорвал со стены портрет ненавистного Эдуарда Боякова, где он висел вместе с другими худруками театра как часть большой истории.

Не исключено, что по воле Кехмана тут теперь проклянут Боякова, предадут анафеме и запретят его имя даже произносить в намоленных Дорониной стенах склепа на Тверском бульваре. По крайней мере, появляться здесь ему уже нельзя, поэтому актеры поставленных им спектаклей отказываются выходить на сцену.

Пока же Кехман занят тем, что очищает от скверны все щели театра. "Сегодня даже ходят батюшки по театру с песнопениями и изгоняют бесов", – сообщила "Известиям" бывшая заведующая литературной частью МХАТ имени Горького Мария Ватутина. По ее словам, театр ставит своей главной целью "избавиться от мракобесия", чтобы 88-летняя "королева в изгнании" Татьяна Доронина снова въехала сюда на белом коне. Вернее, в инвалидном кресле.

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Фото: Matthias Rietschel / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 09:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

комментарии

Ответить:

Гость сергей
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я не понял как Кехман из беглого вора, уголовника и коррупционера снова стал директором театра ?
в 150-миллионной стране реально больше некому руководить театрами
1

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