"Живот выпирает": униженную Рудковскую заподозрили в беременности

Стас Седальский целый пост посвятил Яне Рудковской. Актер выложил новую фотографию блондинки и написал то, что думает, тем самым унизив ее. Запись набрала множество комментариев.
"Фэшн-провал! Только так я могу назвать наряд Яны Рудковской", – поддержала артиста Анастасия Стар.
Стилист, как и многие, остались не в восторге от фотографии жены Евгения Плющенко. Эксперт подробно рассказал, что не так с нарядом Рудковской.
"Стас Седальский также высказался о платье Яны не самым лестным образом. Но давайте все же рассмотрим его со стилистической точки зрения. Начнем с формы платья. Оно не только не украшает фигуру, оно ее уродует. Руки в нем становятся полными, грудь маленькой, а живот выпирает так сильно, что можно заподозрить Яну в беременности. Ноги, безусловно, подчеркиваются туфлями на каблуке и мини длиной, но впечатление смазывается всем вышеперечисленным", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия.
Также имиджмейкер проанализировала стоимость платья. По его мнению, оно того не стоит.
"Такое платье – максимально не эффективная инвестиция в гардероб, больше одного раза его не наденешь, поэтому 40 тысяч долларов были потрачены впустую. Это не красиво, не стильно, не актуально. Яна надевает корону и шикарные платья, чтобы выглядеть как королева, но в этом наряде она выглядит как пятилетняя принцесса, которая любит рюши, стразы, блеск и чтобы побольше", – не сдержался специалист.
Дива наверняка привыкла, что ее выбор в одежде часто критикуют. Однако основатель бренда украшений "Mia Suno" нашел решение.
"Яне нужно сменить стилиста и больше не заниматься самостоятельным шоппингом в Париже", – подытожила Стар.