"Чудо в перьях": Садальский крепко приложил завернувшуюся в занавеску Рудковскую

Стас Садальский часто высказывает свое мнение о коллегах из шоу-бизнеса.

70-летний артист активно ведет свой блог в "Инстаграме" и регулярно высказывает в нем свои мысли. В выражениях Станислав Юрьевич никогда не стеснялся. На этот раз он обратил свое внимание на наряды Яны Рудковской. Садальский присоединился к мнению о том, что вкус у продюсера крайне спорный.

Артист крепко приложил Рудковскую за розовое платье в рюшах и стразах. "Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей), – похвасталась чудо в перьях. – Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – иронизирует Садальский. Он искренне не понимает, почему Яна считает себя иконой стиля и хвастается нарядами сомнительного вида.

Станислав Юрьевич посоветовал Рудковской обратиться за помощью к швее или стилисту и подобрать уместное платье. "К чему эти потуги на Скарлетт оХару, которая носила наряды из занавески?", – недоумевает артист.

Подписчики, кстати, с Садальским согласились. "Наличие денег и отсутствия вкуса – жесть!", "Сочинская колхозница", "Так вот оно какое-чудо в перьях. Спасибо, что показали", "Смешно смотрится, может, у женщины начало деменции", "Ну какова барышня -таков и наряд!", "Полная безвкусица, абсолютно не подходит наряд его обладательнице", "Бабуля в рюшах", – написали комментаторы.

