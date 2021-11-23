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Шоу-бизнес
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС +4

Появление несуразной Зудиной вызвало оторопь: Все тело в перьях

На светской вечеринке, которая ежегодно проводится журналом Glamour, выбрали восемь победителей в главных номинациях. Однако на любом мероприятии среди знаменитостей негласно всегда проходит еще один конкурс: кто окажется самой яркой на красной дорожке?
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В Сети практически сразу принялись критиковать Марину Зудину. Обычно актриса одевается достаточно сдержано, но на этот раз решила показать себя во всей красе. Знаменитость выбрала ярко-желтую блузку с широкими рукавами и юбку с завышенной талией. Именно эта часть образа особенно впечатлила публику: сверху юбка оказалась расшита пайетками, а до самого пола усыпана объемными серебристыми перьями. На контрасте с ней юмористка Ирина Мягкова, облаченная в черный костюм, смотрелась крайне спокойно.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Не отставала от артистки и певица Манижа, которая обошла даже саму Земфиру, став певицей года по версии Glamour. Она облачилась в сверкающий кожаный корсет и яркий свободный кардиган. На дорожке знаменитость активно обнималась и целовалась с Чулпан Хаматовой.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Именно роскошная блондинка с новой стрижкой, покорившей сердца всех поклонников, стала женщиной года. Чулпан Хаматова на мероприятии, как и всегда, была крайне утонченна. Актриса выбрала маленькое черное платье, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Темные наряды, на удивление, оказались крайне популярны в этом году. Актриса Екатерина Шпица также решила сделать высокую прическу и облачиться в черный костюм. Его строгость разбавили выгодно подчеркивающие ее тонкую талию цепи.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Не отставала от коллег и Юлия Пересильд. Все были убеждены, что именно она покинет премию с заветной статуэткой "Женщины года", но публика решила иначе. Свой вечерний наряд, несмотря на темный цвет, она разнообразила многочисленными пайетками и выглядела просто блистательно.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Анна Седокова пошла другим путем. Известно, что певица крайне любит платья с вырезами. Иногда их можно увидеть на бедрах дивы, а иногда она предпочитает ограничиться декольте. На этот раз певица избежала и того, и другого, но подчеркнула талию изысканными разрезами.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В этот вечер свои ноги демонстрировала певица Жасмин, которая решила тоже не отставать от любительниц всего черного. Поклонники так и не смогли оторвать глаз от ее бархатного костюма.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Маленькое черное платье выбрала и Инна Маликова. Многие отметили, что 44-летняя знаменитость выглядит очень молодо и свежо, а ее фигуре точно могут позавидовать многие совсем юные девушки.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Церемонию вел Иван Ургант вместе с Ольгой Шелест. На красной дорожке они не отставали от коллег и активно позировали фотографам. Ведущая была крайне эмоциональна в этот вечер и получила множество комплиментов.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Разбавляла ряды темных платьев на мероприятии Юлия Барановская. Прошлый выход знаменитости в фиолетовом платье многие раскритиковали. На этот раз она выбрала блестящий алый костюм.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как это часто бывает, больше всех публику поразила Яна Рудковская. Ее малиновое платье в пол привлекло к себе всех журналистов. Продюсер призналась, что наряд она купила в Париже, а стоил он почти 3,5 миллиона рублей.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Автор: 23 ноября 2021, 10:50

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